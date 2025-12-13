Zecorner Kayserispor- Corendon Alanyaspor: 0-0

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Furkan Ürün, Murat Şener

ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan Civelek (Dk. 80 Nurettin Korkmaz), Benes, Dorukhan Toköz (Dk. 76 Mehmet Eray Özbek), Tuci (Dk. 90 Arif Kocaman), Mane (Dk. 77 Talha Sarıarslan), Cardoso, Onugkha

CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Lima (Dk. 71 Janvier), Aliti, Ümit Akdağ, Flo, Makouta, Fatih Aksoy, Ruan, Hagi (Dk. 71 İbrahim Kaya), Jo (Dk. 90 Güven Yalçın), Ogundo (Dk. 56 Mounie)

SARI KARTLAR: Makuta, Mounie (Alanyaspor)

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Zecorner Kayserispor evinde konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligdeki 8'inci beraberliğini alan ev sahibi ekip puanını 14, Akdeniz ekibi ise 18'e yükseltti.

5'inci dakikada Ogundu'nun pasıyla topla buluşan Ruan'ın ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12'nci dakikada Ogundu'nun pasında ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Hagi'nin vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarı gitti.

30'uncu dakikada Mane sağ kanatta rakibine vücut çalımı atarak sıyrıldı. Mane'nin ceza sahası içine gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

41'inci dakikada gelişen Kayserispor kontratağında Cardoso'nun pasıyla topla buluşan Tuci'nin sol ayağı ile yaptığı sert vuruş savunmadan sekti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

65'inci dakikada Jo'nun ceza sahası yayı üzerinde sağ kanata gönderdiği topa hareketlenen Fatih'in çaprazdan yerden sert vuruşunda top kaleci Bilal'de kaldı.

73'üncü dakika ceza sahası yayının hemen dışından İbrahim Kaya'nın sert şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

89'uncu dakikada Cardoso'nun kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topun dibine girerek yaptığı aşırtma pozisyonda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

90+1'inci dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Mounie'nin kafa vuruşunda kaleci Bilal gole izin vermedi.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.