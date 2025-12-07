Haberler

Laszlo Benes gollerine devam ediyor

Güncelleme:
Kayserispor'un Slovak futbolcusu Laszlo Benes, İkas Eyüpspor ile oynanan maçta attığı golle takımına 1-1'lik beraberliği kazandırdı. Bu gol, Benes'in üst üste ikinci deplasman maçında attığı gol oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Slovak oyuncusu Laszlo Benes, İkas Eyüspor maçını da boş geçmedi. Başarılı orta saha son 2 maçta, 2 gol attı.

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, deplasmanda dün İkas Eyüpspor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda İkas Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar haftayı 1 puanla kapattı. Mücadelenin 70. dakikasında ceza sahası dışından attığı golle takımına beraberliği getiren Benes, üst üste iki deplasman maçında gol sevinci yaşadı. Başarılı orta saha oyuncu bu golle sarı-kırmızılı formayla 4. gol sevincini yaşadı.

Benes Kocaelispor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor maçlarında gol attı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
