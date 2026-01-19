Haberler

Yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Yeni transferlerin forma numaraları belli oldu
Güncelleme:
Kayserispor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 4 futbolcunun ligin ikinci yarısındaki forma numaralarını açıkladı. Semih Güler 6, Jadel Katongo 2, Görkem Sağlam 61 ve Sam Mather 11 numaralı formaları giyecek.

Kayserispor'un yeni transferlerinin giyeceği formaların numaraları belli oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un ara transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna kattığı 4 futbolcunun ligin ikinci yarısında giyeceği forma numaraları belli oldu. Kayserispor'un yeni transferlerinden Semih Güler 6 numaralı formayı, Jadel Katongo 2 numaralı formayı, Görkem Sağlam 61 numaralı formayı, Sam Mather 11 numaralı formayı giyecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
