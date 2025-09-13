Haberler

Kayserispor'un Yeni Transferi German Onugkha İlk Antrenmanına Çıktı

Kayserispor'un Yeni Transferi German Onugkha İlk Antrenmanına Çıktı
Süper Lig ekibi Kayserispor'un yeni golcüsü German Onugkha, takımla ilk antrenmanına çıktı. 2 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki forvet, Göztepe maçında forma giymesi bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Rus golcüsü German Onugkha takımla ilk antrenmanına çıktı. Sarı-kırmızılı takımla 2 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki forvet German Onugkha yarın oynanacak olan Göztepe maçında forma giymesi bekleniyor. Kayserispor'da 9 numaralı formayı giyecek olan German Onugkha ilk antrenmanında keyifli olması gözlerden kaçmadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
