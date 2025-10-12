Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Djalovic ve Ekibi Belli Oldu

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor ile anlaşan teknik direktör Radomir Djalovic'in ekibi belli oldu.

Süper Lig takımlarından Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedilmesi sonrası anlaşma sağlanan teknik direktör Radomir Djalovic'in ekibi açıklandı. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Radomir Djalovic-Teknik Direktör, Igor Cagalj - Yardımcı Antrenör, Davor Landeka - Yardımcı Antrenör, Antonio Pavlinovic - maç analisti, Vito Tercolo - atletik performans antrenörü, Bora Sevim - kaleci antrenörü, Hamit Sayıcı - kaleci antrenörü, Murat Yüksel - atletik performans antrenörü, Mustafa Cebel Torun - atletik performans antrenörü, Kemal Dulda - oyuncu ve maç izleme antrenörü" ifadeleri yer aldı.