Kayserispor'un Yeni Kaptanları Belli Oldu
Sarı-kırmızılı takımda Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olmasından sonra birinci kaptan Portekizli oyuncu Miguel Cardoso olurken ikinci kaptan ise İranlı oyuncu Majid Hosseini oldu. - KAYSERİ
