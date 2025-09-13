Haberler

Kayserispor'un Yeni Kaptanları Belli Oldu

Kayserispor'un Yeni Kaptanları Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekibi Kayserispor'un birinci kaptanı Portekizli oyuncu Miguel Cardoso olurken, ikinci kaptan İranlı futbolcu Majid Hosseini seçildi.

Kayserispor'un birinci kaptanı Miguel Cardoso oldu. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni kaptanları belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımda Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olmasından sonra birinci kaptan Portekizli oyuncu Miguel Cardoso olurken ikinci kaptan ise İranlı oyuncu Majid Hosseini oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş

Fiyatı gram altınla yarışıyor: Toprak altından çıkarıp satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.