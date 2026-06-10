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Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması

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Kayserispor Kulübü, Atletico Madrid dosyasından kaynaklanan transfer yasağının ve disiplin sürecinin FIFA kararıyla kaldırıldığını duyurdu.

Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Atletico Madrid dosyasından kaynaklanan transfer yasağının ve disiplin sürecinin kaldırıldığı bildirildi.

Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Kurulu'nun 09.06.2026 tarihli kararı doğrultusunda, Atletico Madrid dosyasından kaynaklanan transfer yasağı kaldırılmış ve ilgili disiplin süreci kapatılmıştır. FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na da söz konusu yasağın ulusal sistemde derhal kaldırılması yönünde bildirimde bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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