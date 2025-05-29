Kayserispor'un Teknik Direktörü Jakirovic, Hull City ile Anlaştı

KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile yıllık 2 milyon paund karşılığında prensipte anlaştı. Boşnak teknik adamın Samsunspor maçının ardından Kayserispor'a veda edeceği öğrenildi.

Kayserispor'da göreve geldikten sonra ligin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bosna Hersek asıllı Hırvat Teknik adam Sergej Jakirovic, Hull City ile prensipte anlaştı. Jakirovic'in ligin son haftasında oynanacak olan Samsunspor maçının ardından Kayserispor camiasına veda edeceği öğrenildi. Sergej Jakirovic'in Hull City ile yıllık 2 milyon paund karşılığında anlaştığı ileri sürüldü. 48 yaşındaki teknik adam Kayserispor ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,81 puan ortalaması yakalamış ve sarı kırmızılı takımın ligde kalmasında önemli rol üstlenmişti.