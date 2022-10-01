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Kayserispor'un muhtemel onbiri

Spor Haberleri

Kayserispor'un muhtemel onbiri

Süper Lig'de sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Kayserispor'un muhtemel 11'i belli oldu.

Süper Lig'de sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Kayserispor'un muhtemel 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Yukatel Kayserispor'da sakatlığı geçen Emrah Başsan ile Mustafa Pektemek maç kadrosuna alındı. Teknik Direktör Çağdaş Atan, son lig şampiyonu Trabzonspor'a karşı sahaya süreceği kadroyu da belirliyor. Sarı kırmızılı takımın Trabzonspor karşısında Bilal Bayezit, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Bernard Mensah, Miguel Cardoso, Mame Thiam, Ramazan Civelek ve Mario Gavranovic onbiri ile çıkması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emrah Başsan Trabzonspor Kayserispor Spor Haberler

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