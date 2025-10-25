Kayserispor'un Kaptanı Miguel Cardoso, Kasımpaşa Maçında Cezalı Duruma Düştü
Kayserispor'un Portekizli kaptanı Miguel Cardoso, Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'da, deplasmanda karşılaştığı ve 2-2 berabere kaldığı Fatih Karagümrük maçında sarı kart gören kaptan Miguel Cardoso cezalı duruma düştü. Fatih Karagümrük maçında sahaya ilk 11'de çıkan Miguel Cardoso, müsabakanın 15. dakikasında sarı kart gördü.
Cardoso, ligin 11. Haftasında Kayseri'de oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. - KAYSERİ
