Kayserispor'dan Göztepe'ye

Kayserispor kalecisi Mehmet Şamil Öztürk, Göztepe'ye transfer oldu.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor ; kadrosunda bulunan 21 yaşındaki kaleci Mehmet Şamil Öztürk'ü Göztepe'ye verdi. Kayserispor altyapısından yetişen ve alt yaş kategorilerinde milli forma giyen kaleci Mehmet Şamil Öztürk, Göztepe'ye transfer oldu. Sarı kırmızılı kulüp, transferle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; "Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen kalecimiz Mehmet Şamil Öztürk'ün transferi konusunda Göztepe ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ