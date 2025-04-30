Kayserispor'un Gol Kralı: Duckens Nazon

Kayserispor forması altında bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan isim 7 golle Duckens Nazon oldu.

Süper Lig'de bulunan Kayserispor, geride kalan 33 haftada 31 müsabakaya çıktı. 10 galibiyet 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, rakip ağlara 39 gol atarken takımın en golcü ismi Duckens Nazon oldu.

Nazon, sarı kırmızılı forma altında 7 gole imza koydu. Bahoken ile Cardoso 5'er gol atarken takımdan ayrılan Boa Morte'nin 4, Carlos Mane ile Kartal Kayra Yılmaz'ın da 3'er golü bulunuyor. Hasan Ali Kaldırım, Ramazan Civelek ve Talha Sarıarslan 2'şer gol atarken, Arif Kocaman, Ali Karimi, Attamah, Mehdi Bourabia, Kolovetsios, Djiku (Fenerbahçe - kendi kalesine) da birer gol ile skora katkı sağladılar. - KAYSERİ