Haberler

Kayserispor'un Gideon Jung'undan Üzücü Haber: 3 Ay Saha Dışı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zecorner Kayserispor'un yeni transferi Gideon Jung, boyun fıtığı ameliyatı nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak. Diğer oyuncu Majid Hosseini'nin ise antrenmanlara döndüğü bildirildi.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da sakatlık geçiren Gideon Jung, 3 ay süre ile sahalardan uzak kalacak.

Sarı-kırmızılı takıma bu sezon transfer olan ve 4 karşılaşmada forma giyen Gideon Jung ile ikinci hafta oynanan Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Majid Hosseini'nin sağlık durumu ile alakalı Kayserispor Kulübü tarafından bilgilendirme yapıldı. İç Anadolu temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, boyun fıtığı ameliyatı olduğu belirtilen Jung'un sahalardan yaklaşık 10-12 hafta (3 ay) uzak kalacağı belirtildi. Başakşehir maçında aşil tendonu iltihabı yaşayan ve 7 maçtır forma giyemeyen İranlı defans oyuncusu Majid Hossesini'nin ise antrenmanlara döndüğü ifade edildi. Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gideon Jung Daha önce servikal disk hernisi (boyun fıtığı) nedeniyle kuvvet kaybı olan sporcumuzun konservatif tedaviye yanıtının yetersiz olması nedeniyle 14/10/2025 tarihinde opere edilmiştir. Tahmini spora dönüş süresinin 10-12 hafta olması beklenmektedir. Majid Hosseini:

Sağ aşil tendiniti şikayeti olan oyuncumuz 14/10/2025 tarihinden itibaren kontrollü olarak takım antrenmanlarına başlamakla beraber tedavisi sürmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Ölü ineği aracına bağlayıp kilometrelerce sürükledi

Biz izlemeye dayanamadık! Vicdanları kanatan görüntüler
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Kanında uyuşturucu çıkmayan Engin Polat'tan ilginç açıklama

Kanında uyuşturucu çıkmadı ama yine de mutlu değil
Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.