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Kayserispor'un Forveti Bahoken Ameliyat Oldu

Kayserispor'un Forveti Bahoken Ameliyat Oldu
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un forvet oyuncusu Stephane Bahoken, Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlandı ve sol aşil tendonundaki yırtık nedeniyle ameliyat oldu. Kulüp, Bahoken'in rehabilitasyon sürecinin en kısa sürede başlayacağını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un forvet futbolcusu Stephane Bahoken ameliyat oldu.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da forvet futbolcusu Stephane Bahoken ameliyat oldu. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanarak müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Stephane Cedric Bahoken'in yapılan değerlendirmeler sonucunda sol aşil tendonunda total rüptür (tam yırtılma) tespit edilmiş olup, 15 Nisan 2025 tarihinde Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat olmuştur. Sporcumuzun rehabilitasyon süreci en kısa zamanda başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın da, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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