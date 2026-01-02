Haberler

Kayserispor'un devre arası kampı başlıyor

Güncelleme:
Kayserispor, 2025-2026 sezonu devre arası hazırlıkları için 2-11 Ocak tarihleri arasında Antalya'nın Belek bölgesinde kampa girecek. Takım, kamp süresince iki hazırlık maçı da oynayacak.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un Antalya kamp programı belli oldu.

Kayserispor; 2025-2026 sezonu devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya'nın Belek bölgesinde kampa girecek. Sarı kırmızılı ekip, 2-11 Ocak tarihleri arasında Belek'te çalışma yapacak. Teknik heyetin yönetiminde yoğun bir hazırlık süreci geçirecek olan Kayserispor, kamp programı kapsamında 2 hazırlık maçı da oynayacak. Sarı kırmızılılar, 6 Ocak'ta Romanya temsilcisi FC Hermannstadt ile karşı karşıya gelecek. Kampın son gününde ise 11 Ocak'ta Çek Cumhuriyeti ekiplerinden SK Artis Brno ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.

Kayserispor'da kamp sürecinde fiziksel ve taktik çalışmaların yanı sıra yeni oyun planları üzerinde de durulması bekleniyor. - KAYSERİ



