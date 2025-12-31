Haberler

Kayserispor 2025'te 11 kez kazandı

Kayserispor, 2025 yılında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplamda 39 maç oynadı ve bu maçlardan 11'ini kazanarak ligin ortasında zor günler geçiriyor.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, 2025 yılında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere oynadığı 39 maçta 11 kez kazandı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor 2025 yılında 37 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Süper Lig maçlarında 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda ise 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Geçen sezon 8 kez kazanan Kayserispor, bu sezon ise 2 kez Süper Lig'de, 1 kez de Türkiye Kupası'nda galibiyet sevinci yaşadı.

Son 2 sezondur arzu ettiği puana erişmekte güçlük çeken Kayserispor, Süper Lig'de tutunmayı hedefliyor. - KAYSERİ

