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Kayserispor U19, Osmaniyespor'u 4-1 yenip 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı

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Kayserispor U19, Osmaniyespor'u 4-1 yenip 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı
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U19 Gelişim Ligi 13. Grup'ta mücadele eden Kayserispor U19, ligin 3. haftasında evinde Osmaniyespor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Kayserispor U19 bu galibiyetle 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı.

U19 Gelişim Ligi 13. Grup'ta mücadele eden Kayserispor, ligin 3. haftasında evinde Osmaniyespor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Kayserispor, 3'de 3 yaparak 9 puana ulaştı.

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Ömer Tekeş, Göktürk Seven, Efe Çağatay Koku

Kayserispor U19: Enes Aslan, Kerem Oğuztürk, Zekeriya Eren Karaca, Tarık Baturalp Başkan, Ali Kaçmaz (M. Taha Yaşar dk. 62), Ahmet Hüseyin Altun (Yusuf Berkay Özdemir dk. 83), Hilmi Türkan (Alperen Akgün dk. 83), Eralp Çam, Y. Göktuğ Özkılı (Recep Eryılmaz dk. 83), Arda Günder (Umut Kaan Yalçınkaya dk. 62), Ali Macit Soylu

Osmaniyespor U19: Kahraman İnanç, Arda Bozaslan (Alperen Helli dk. 80), Veli Can Kurt, Zeynel Kurt, Doğan Çelikel, Emirhan Ademoğlu (Yasin Göksoy dk. 73), Yunus Ozan Uyanık (Şivan Gül dk. 46), Murat Gümüştekin (Arda Uyduran dk. 46), Yaşar Mutlu Doğan, M.Ali Sert (Yiğithan Ergeç dk. 46), Gürkan Korkut

Goller: Eralp Çam (dk. 14), Hilmi Türkan (dk. 24), Ahmet Hüseyin Altun (dk. 45+2, 77) (Kayserispor U19), Gürkan Korkut (dk. 63) (Osmaniyespor U19)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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