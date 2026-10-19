Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayserispor U16, Amatör Spor Vefa'yı 19-0 yenerek 3'te 3 yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor U16, Amatör Spor Vefa'yı 19-0 yenerek 3'te 3 yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor U16, U16 Gelişim Ligi 17. Grubun 4. haftasında evinde Amatör Spor Vefa Kulübü'nü 19-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Namağlup yoluna devam eden sarı kırmızılılar, 9 puanla 2. sırada yer alıyor.

U16 Gelişim Ligi 17.Grupta zirve mücadelesi veren Kayserispor ; ligin 4.haftasında evinde Amatör Spor Vefa Kulübü'nü 19-0 mağlup ederek 3'de 3 yaptı. Namağlup yoluna devam eden sarı kırmızılılar 9 puanla 2. sırada yer alıyor.

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Gülşen Urgun, Ersin Öztürk, Aykut Cem Bulut

Kayserispor U16: Çağlar Sarıçay, Yiğit Altıok, Efe Kırbaş, (Batuhan Coşkun dk.46), Necati Yılmaz, Y. Emin Gölbaşı, Göktuğ Taha, Furkan Balcı, M. Mert Selman, (Hayrettin Karayağız dk.46), Muhammed Emir Çelik, (Yiğit Doğru dk.70), Berk Baran, Kürşat Alp Dursun, (Yiğit Türkan dk.46)

Amatör Spor Vefa Kulübü U16: M. Ali Kaplan, (Sait Fettullah Köse dk.46), Ömer Faruk Kök, M. Enes Gürsoy, (Erol Berke Babatekin dk.46), M. Eren Yanmış, Barış Kepek, Osman Can K., (Ramazan dk.46), Ali Özdemir, (Halil İbrahim Kazancı dk.65), Berat Nergiz, H. Berat Tepeli, M. Eren Güneş, Eyüp Köse, (Batuhan dk.65)

Goller: Muhammed Emir Çelik, (dk.4-7-9-17-35-48-68, Mustafa Mert Selman (dk.13-21), Kürşat Alp Dursun (dk.14-37 ), Göktuğ Taha Muhammed Kaya (dk.50-75-82), Berke Baran (dk.53-66), Yiğit Türkan (dk.78), Batuhan Coşkun (dk.85-87 pen) (Kayserispor U16)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu

Yaşı ayrı yaptığı ayrı olay!

Midilli açıklarında göçmen faciası! Sürat teknesi sahil güvenlik gemisine çarptı: 1'i bebek 6 ölü

Yeni bir başlangıç umutları sulara gömüldü! 1'i bebek 6 kişi can verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsyan dalgası büyüyor! Bu kez Meksika'da hükümet binasını bastılar

Halk bir ülkede daha ayaklandı! Maskeli gruplar hükümet binasını bastı
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak

Yeşil pasaportlu memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Selena Gomez'den elektronik sigara itirafı: Sesimi değiştirdi, geri dönüşü yok

Dünyaca ünlü şarkıcı itiraf etti! Bu alışkanlık sesini değiştirdi
Ne olduğunu kimse anlamadı! 54. dakikada 2-1 olan maçın skoru inanılmaz

54'te 2-1 olan maçın skoru inanılmaz
Adana'da patenle tehlikeli yolculuk kamerada

Trafikte yürekleri ağza getiren görüntü!
Bir saniye bile düşünmedi! Selde her şeyini kaybeden esnaftan insanlık dersi

Türkiye bu esnafı konuşuyor! İnanmayacaklar için kamera kaydı da var
Fransa’da Bakanlık açıkladı: Bazı kentlerde polis kontrolü kaybetti, yağmalar başladı

Fransa’da bazı kentlerde polis kontrolü kaybetti, yağmalar başladı