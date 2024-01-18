Kayserispor Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne elendi
Kayserispor, Türkiye Kupası 5. Tur maçında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek kupaya veda etti.
STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Arif Dilmeç
KAYSERİSPOR: Onurcan Piri - Ahmet Kağan (Dk.66 Gökhan Sazdağı), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk.66 Attamah), Carole, Ackah, Baran Ali, Mehmet Eray, Hayrullah Erkip, Ramazan Civelek (Dk.76 Boa Morte), Talha Sarıaslan (Dk.76 Bahoken) Dk.90+3 Berat Eskin)
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertuğrul Çetin - Nzaba, Yiğit Demir (Dk.23 Fatih Ok), Musa Çağıran (Dk.46 Akabueze), Oğuzhan Berber, Arda Temur, Mert Kabasakal, Aosman (Dk.90+6 Ensar Kemaloğlu), Erdal Öztürk (Dk.71 Muhammed Ertürk), Halit Yılmaz (Dk.71 Özgür Çek), Melih Bostan
GOLLER: Dk. 23 Talha Sarıaslan ( Kayserispor ), Dk. 35 (P) ve 90+4 Aosman ( Gençlerbirliği )
SARI KART: Ahmet Kağan, Hayrullah ( Kayserispor ), Aosman ( Gençlerbirliği )
Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Kayserispor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla yenilerek kupaya veda etti. Gençlerbirliği ise bir üst tura yükseldi.