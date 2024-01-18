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Kayserispor Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne elendi

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Kayserispor, Türkiye Kupası 5. Tur maçında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Arif Dilmeç

KAYSERİSPOR: Onurcan Piri - Ahmet Kağan (Dk.66 Gökhan Sazdağı), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk.66 Attamah), Carole, Ackah, Baran Ali, Mehmet Eray, Hayrullah Erkip, Ramazan Civelek (Dk.76 Boa Morte), Talha Sarıaslan (Dk.76 Bahoken) Dk.90+3 Berat Eskin)

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertuğrul Çetin - Nzaba, Yiğit Demir (Dk.23 Fatih Ok), Musa Çağıran (Dk.46 Akabueze), Oğuzhan Berber,  Arda Temur, Mert Kabasakal, Aosman (Dk.90+6 Ensar Kemaloğlu), Erdal Öztürk (Dk.71 Muhammed Ertürk), Halit Yılmaz (Dk.71 Özgür Çek), Melih Bostan

GOLLER: Dk. 23 Talha Sarıaslan ( Kayserispor ), Dk. 35 (P) ve 90+4 Aosman ( Gençlerbirliği )

SARI KART: Ahmet Kağan, Hayrullah ( Kayserispor ), Aosman ( Gençlerbirliği )

Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Kayserispor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla yenilerek kupaya veda etti. Gençlerbirliği ise bir üst tura yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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