Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erling Moe yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Kayserispor, Trabzonspor mücadelesinin hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kayserispor-Trabzonspor maçı, 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
