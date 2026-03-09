Haberler

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 Trabzonspor: 2 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor, Onuachu'nun iki golü ile öne geçerken, Kayserispor'da Dorukhan Toköz kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla kenara geldi. Kayserisporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün Oulai'ye kayarak yaptığı müdahalenin tekrarını izleyen Aydın, sahaya dönerek sarı kartı iptal etti ve Dorukhan'a kırmızı kart gösterdi.

12. dakikada Kayserispor'da Benes'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası arka direkte göğsüyle topu önüne alan Chalov'un sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruş auta çıktı.

24. dakikada Onana'nın kısa düşen pasında sağ kanatta topu alan Makarov'un penaltı noktasına yaptığı ortada Chalov kafa vuruşu yaptı. Onana, sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.

32. dakikada Trabzonspor savunmasını dengesiz yakalayan Kayserispor'da topla buluşan Chalov, Makarov'a pasını aktardı. Yerden gelen topa sağ ayağıyla plase vuran Makarov, kaleci Onana'yı geçemedi.

39. dakikada Trabzonspor'da Oulai'nin pasını ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Zubkov'un sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşa kaleci Bilal uzanarak, golü engelledi.

45+2. dakikada sağ kanattan hücuma katılan Pina, son çizgiye inerek ortasını yaptı. Topa iyi yükselen Onuachu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

45+6. dakikada Muçi, ceza sahasında bulunan Zubkov'a yerden pas çıkardı. Zubkov'un, yerden gelen topa sol ayağıyla yaptığı sert vuruş Benes'e çarparak, sol direkten geri oyun alanına döndü.

45+7. dakikada hakem Cihan Aydın, bir kez daha VAR monitörüne giderek pozisyonu izledi. Kayserispor ceza sahasında Benes'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasıın gösterdi. Topun başına geçen Onuachu, sağ köşeye yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı. 0-2

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal

Kayserispor: Bilal Bayazit, Brenet, Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek, Dorukhan Toköz, Benes, Makarov, Cardoso, Furkan Soyalp, Chalov

Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Onugkha, Mendes, Mather, Burak Kapacak, Mane, Tuci, Görkem Sağlam, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Erling Moe

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan, Okay Yokuşlu, Nwakaeme, Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Umur Nayir, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu, Talha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Onuachu (dk. 45+2 ve 45+7) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dorukhan Toköz (dk. 8) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Ramazan, Görkem Sağlam (Kayserispor) - KAYSERİ

