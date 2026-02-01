Igor Cagalj: "Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı"

Kayserispor Teknik Sorumlusu Igor Cagalj, Galatasaray'ın hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor deplasmanda oynadığı Galatasaray'a 4-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlu Igor Cagalj, " Galatasaray'ı tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Maça kötü başladık. Rakibimizin çok oyuncuyla ön alan baskısı yapacağını biliyorduk. Bu çıkışlarda hata yaptık. Bunun neticesinde 2 basit gol yedik. Yediğimiz 2 golden sonra Galatasaray gibi bir takıma karşı geri dönmek zordu. Önümüze bakacağız. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL