Haberler

Igor Cagalj: "Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, Galatasaray'a 4-0 yenildi. Teknik Sorumlu Igor Cagalj, maç sonrası yaptığı açıklamada Galatasaray'ı tebrik ederek, yedikleri gollerin ardından maçı çevirmelerinin zor olduğunu ifade etti.

Kayserispor Teknik Sorumlusu Igor Cagalj, Galatasaray'ın hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor deplasmanda oynadığı Galatasaray'a 4-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlu Igor Cagalj, " Galatasaray'ı tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Maça kötü başladık. Rakibimizin çok oyuncuyla ön alan baskısı yapacağını biliyorduk. Bu çıkışlarda hata yaptık. Bunun neticesinde 2 basit gol yedik. Yediğimiz 2 golden sonra Galatasaray gibi bir takıma karşı geri dönmek zordu. Önümüze bakacağız. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD basını: İran ve ABD bu hafta Türkiye'de bir araya gelecek

Savaşın eşiğindeki İran ve ABD Türkiye'de bir araya gelecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Rakip takım maça çıkmayınca bakın ne yaptılar
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı

Dünyanın en büyük havayolu şirketi ama rezalet de büyük!
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar

Rakip takım maça çıkmayınca bakın ne yaptılar
İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba

İngiltere, Fransa, İtalya derken aldığı son teklif bomba
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i kiraladı! Transfer videosundaki sözlere dikkat

Sidiki Cherif imzayı attı! Transfer videosundaki sözlere dikkat