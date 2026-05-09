Haberler

Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zecorner Kayserispor, Corendon Alanyaspor karşısında 3-1 yenilerek sezonu acı bir şekilde tamamladı. Teknik direktör Erling Moe, yaşanan hayal kırıklığını ve sezon performansını değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, yenilginin sezonun özeti niteliğinde olduğunu belirtti.

Moe, Alanya Oba Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çok büyük bir hayal kırıklığı içerisinde olduklarını söyledi.

Maça kendi hatalarından 1-0 yenik başladıklarını aktaran Moe, "Beraberliği yakaladık. Sonra ikinci golü yedik. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama bugünkü maç sezonun özeti gibiydi." dedi.

Moe, ellerine birçok fırsat geçtiğini dile getirerek, puan almaları gereken maçlar olduğunu belirtti. Bu maçları iyi değerlendiremediklerini anlatan Moe, "O yüzden kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Elimize geçen fırsatları değerlendirseydik bu durumda olmayabilirdik." diye konuştu.

Kayseri'nin büyük bir şehir ve büyük bir takım olduğuna vurgulayan Moe, şunları kaydetti:

"Bir an önce önümüzdeki sezonla alakalı planlamalar yapılmalı. Bu kulübün nasıl döneceğiyle ilgili çalışmalar başlamalı. Çok üzgünüz."

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: 3 vatandaşımız ülkemize getirilecek

Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması! Türkiye'ye getiriliyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Galatasaray, Dua Lipa'ya 4 şarkı için çuvalla para teklif etti

Süper Lig devi 4 şarkı için servet teklif etti
Fenerbahçe sezonu ikinci sırada bitirdi

Yine hüsran! 3-0'lık zafer yetmedi
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Derbide neler oluyor? Beşiktaş taraftarı çıldırdı

Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz