Gaziantep FK-Kayserispor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup olan Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, ligde kalmak adına mücadele edeceklerini belirterek, oyuncularının düşme korkusu yaşamadığını söyledi.

Moe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Yaptıkları top kayıplarının kendilerini geri ittiğini ve dönemediklerini belirten Moe, şu ifadeleri kullandı:

"Hala şansımız var, önümüzde zor bir hafta olsa da çalışıp bu şansımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Oyucularımın düşme korkusuna kapıldığına katılmıyorum. Antrenmanlarda ve maçlarda olsun ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremezsek ve kolay goller yersek oyuncular öz güven kaybı yaşayabiliyor. Sezonun başından bu yana gelen bir süreç. Antrenmanlarda yaptığımız çalışmalardan memnunum. Sadece bunun saha içerisinde öz güvenli bir şekilde yansıtmamız gerekiyor."

Cezalardan dolayı iç sahada taraftar desteğinin istedikleri seviyede olmadığını aktaran Moe, "Türkiye'deki insanlar kendi ligleriyle alakalı konuşurken daha küçümseyici bakabiliyorlar. Ben bugün yarışmacı iyi bir lig olduğunu ve güzelleştiren şeyin taraftar olduğunu düşünüyorum. Yasağın ne bizim sahamızda ne de başka sahada olması bir şey kazandırmaz. Bu lig güçlü bir lig." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
