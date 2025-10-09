Haberler

Kayserispor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile Yollarını Ayırdı

Kayserispor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile Yollarını Ayırdı
ZECORNER Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Gisdol yönetimindeki 8 maçta galibiyet alamayan takımın, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyordu.

ZECORNER Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Süper Lig takımlarından Zecorner Kayserispor'da sezon öncesi teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Markus Gisdol getirildi. Sarı kırmızılılar Gisdol idaresinde çıktığı 8 maçta hiç galibiyet alamazken, 5 maçtan beraberlik, 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Kulüpten bugün yapılan açıklamada teknik direktör Markus Gisdol ile yolların ayrıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
