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Kayserispor Taraftarlarından Moral Ziyareti

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Kayserispor taraftarları, İstanbulspor maçı öncesi kulüp tesislerine gelerek futbolculara moral ziyaretinde bulundu. Takımın son antrenmanında alkışlarla destek veren taraftarlar, meşale yakıp tezahüratta bulunduktan sonra ayrıldı.

Kayserispor taraftarları, sarı-kırmızılı ekibin yarın İstanbulspor ile oynayacağı müsabaka öncesi kulüp tesislerine gelerek futbolculara moral ziyaretinde bulundu.

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçı kaybeden Kayserispor, ligin 21'inci haftasında yarın saat 20.00'de sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın taraftarı İstanbulspor maçı öncesi son antrenmanda kulüp tesislerine moral ziyaretinde bulundu.

Bütün futbolcuları alkışlayan Kayserispor taraftarları meşale yakıp tezahüratta bulunduktan sonra tesislerden ayrıldı. Kayserisporlu futbolcular ise İstanbulspor maçından önceki son idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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