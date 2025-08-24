Kayserispor Taraftarlarından Galatasaray Maçına Özel Yürüyüş

Kayserispor Taraftarlarından Galatasaray Maçına Özel Yürüyüş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor taraftarları, Galatasaray ile oynanacak karşılaşma öncesi yürüyüş korteji düzenleyerek takımlarına destek verdi. Melikgazi'de toplanan taraftarlar, coşkulu bir şekilde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'un taraftarları son şampiyon Galatasaray karşılaşması öncesi yürüyüş korteji düzenledi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında bugün saat 21.30'da son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'ı konuk edecek Kayserispor'da, ev sahibi ekibin taraftarları karşılaşma öncesi yürüyüş korteji düzenledi. Merkez Melikgazi ilçesi Alparslan Parkı'nda toplanan Kapalı Kale Taraftarlar Derneği üyesi taraftarlar, Sivas Caddesi'nde yürümeye başladı. Sloganlar ve meşaleler eşliğinde cumhuriyet meydanına yürüyen Kayserispor taraftarına çevreden geçen vatandaşlarda alkışlarla ve kornalarla destek oldu. Yürüyüşe, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'da katılırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
NASA'nın uzay aracı 'yıldız tozu' getirdi

Milyonlarca kilometre öteden gelen hazine! Güneş'ten daha eski
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.