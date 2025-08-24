Kayserispor Taraftarlarından Galatasaray Maçına Özel Yürüyüş

SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'un taraftarları son şampiyon Galatasaray karşılaşması öncesi yürüyüş korteji düzenledi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında bugün saat 21.30'da son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'ı konuk edecek Kayserispor'da, ev sahibi ekibin taraftarları karşılaşma öncesi yürüyüş korteji düzenledi. Merkez Melikgazi ilçesi Alparslan Parkı'nda toplanan Kapalı Kale Taraftarlar Derneği üyesi taraftarlar, Sivas Caddesi'nde yürümeye başladı. Sloganlar ve meşaleler eşliğinde cumhuriyet meydanına yürüyen Kayserispor taraftarına çevreden geçen vatandaşlarda alkışlarla ve kornalarla destek oldu. Yürüyüşe, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'da katılırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.