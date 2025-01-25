Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler

Yangın faciasında yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler
Özgür Özel'in 'Aradım açmadı' iddiasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt

Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'in 'Telefonumu açmadı' sözlerine yanıt
Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay

Serbest bırakılan İsrailli rehinenin bileğinde dikkat çeken detay
Biden, başkanlığı devretmeden bir gün önce Mason Locası'na kabul edilmiş

Başkanlığı Trump'a devreden Biden 'Üstat Mason' oldu

Kayserispor Taraftarından Takıma Sert Tepki

Kayserispor Taraftarından Takıma Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bellona Kayserispor, deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 kaybettikten sonra taraftarlar kulüp tesislerinde takıma tepki gösterdi. Takım kaptanı Gökhan Sazdağı, taraftarların duygularını anladığını belirterek mücadele edeceklerini söyledi.

Bellona Kayserispor'un Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilmesinin ardından kulüp tesislerine gelen taraftarlar, takıma tepki gösterdi.

Maçın ardından Bellona Kayserispor Recep Mamur Tesisleri önünde toplanan bazı taraftarlar, kötü gidişat nedeniyle teknik heyet ve oyuncular aleyhine sloganlar atarak tepkide bulundu.

Oyuncuları taşıyan takım otobüsünün kulüp tesislerine gelişinde tepkilerini artıran taraftarlar, kapıda önlem alan çevik kuvvet ekiplerince durduruldu.

Oyuncuların kulüp tesislerine girmelerinin ardından Kayserispor'un takım kaptanı Gökhan Sazdağı ile bazı oyuncular, dış kapıda bekleyen taraftarları sakinleştirmek amacıyla yanlarına geldi.

Burada taraftarlarla konuşan Gökhan Sazdağı, taraftarların tepkilerinde haklı olduğunu söyledi.

"Elimizden geleni yapacağız, bunun sözünü veriyorum." diyen Gökhan Sazdağı, "Yüzde yüz mücadelemizi göreceksiniz. Bu maç bizim için çok önemliydi, bunu da biliyorum. Sizden bütün kalbimle özür diliyorum. Ben gideceğim belki sabaha kadar uyuyamayacağım. sizler de aynı ama bu şekilde çözemeyiz. Hakkınızı helal edin, önemli bir maçı verdik. Tekrar bir olalım. Yeni hocamız gelsin. Biz bu sene gemiyi limana yanaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Transfer tahtamız kapalı, oyuncu gelmiyor. Burada gördüğünüz 20-25 kişiyiz, mücadele ediyoruz. Başka şansımız yok." ifadelerini kullandı.

Taraftarlar da oyunculardan en az kendileri kadar mücadele etmelerini istedi.

Konuşmaların ardından taraftarlar olaysız dağıldı.

Bellona Kayserispor, Net Global Sivasspor'a 5-2 yenilmesinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Spor
img

Suriye'nin yeni yönetiminden Esad'ın kalesine operasyon
img

Kedi diye evine aldı, büyüyünce bambaşka bir şeye dönüştü
img

Türkiye'de tüm ödeme sistemleri değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk, Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD'nin seçim toplantısına katıldı

Nazi selamıyla gündeme gelen Elon Musk'tan yeni hamle
Okan Buruk, Galatasaray'ın teklif yaptığı futbolcuyu açıkladı

Teklif yaptıkları futbolcuyu açıkladı
Trump, iki ülke hariç tüm dış yardımları durdurdu

İki ülke muaf tutuldu! Trump, tüm dış yardımları durdurdu
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı için olay yaratacak sözler

Fenerbahçe maçı için olay yaratacak sözler
İsrailli kadın askerler, Hamas'a teşekkür etti

Serbest bırakılan İsrailli askerlerden dikkat çeken teşekkür

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.