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Kayserispor, Talha Sarıarslan ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

Kayserispor, Talha Sarıarslan ile 3 yıllık sözleşme imzalandı
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TFF 1. Lig ekibi Kayserispor, altyapıdan yetişen golcü futbolcusu Talha Sarıaslan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, Talha Sarıaslan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2025-2026 sezonun tamamlanması ile sarı-kırmızılı camia ile sözleşmesi sona eren Talha Sarıaslan ile yapılan görüşmelerin ardından yeniden anlaşma sağlandı ve milli oyuncu 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Kulüp binasında gerçekleşen imza törenine Kayserispor Genel Koordinatörü İlhan Parlak ve Altyapı sorumlusu Aydın Yergin katıldı.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün altyapısından yetişen, Genç Milli Takımlar alt yaş gruplarında takımına golleriyle katkıda bulunan ve Süper Lig'de birçok maçta kritik goller ve asistlere imza atan golcü futbolcumuz Talha Sarıarslan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Gelecekte kendisini Milli Takımlar kadrosunda göreceğimize yürekten inandığımız futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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