Haberler

Kayserispor'dan TFF'ye şoke eden başvuru: 'Lig sonuçları tescil edilmesin'

Kayserispor'dan TFF'ye şoke eden başvuru: 'Lig sonuçları tescil edilmesin'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'de küme düştükten sonra bahis ve şike iddiaları nedeniyle TFF'ye başvurarak mevcut lig sonuçlarının tescil edilmemesini, soruşturma altındaki kulüp yöneticilerine yaptırım uygulanmasını talep etti.

ZECORNER Kayserispor, Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

Zecorner Kayserispor, sezonu 30 puanda tamamlayarak küme düşmüştü. Kayseri ekibi tarafından yapılan açıklamada 'futbolda bahis – şike' gerekçesiyle liglerin mevcut şekilde tescil edilmemesi yönünde TFF'ye dilekçe gönderildiği belirtildi. Sarı kırmIzılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor olarak; 2025-2026 sezonunda Türk futbolunda ortaya çıkan bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliğini ihlal iddiaları, kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçler, tutuklamalar, kayyum ve TMSF uygulamaları karşısında; Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi, haklarında soruşturma bulunan 33 kulüp yöneticisinin ivedilikle PFDK'ya sevk edilmesi, şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması, aynı idari yapı altında bulunduğu değerlendirilen kulüpler yönünden TFF Statüsü'nün işletilmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunulmuştur. Türk futbolunda, aynı fiiller nedeniyle futbolculara ağır cezalar verilirken, kulüp başkanları ve üst düzey yöneticiler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmemesi kabul edilemez. Adil rekabet, eşitlik ve sportif dürüstlük herkes için aynı şekilde uygulanmalıdır. Kayserispor, yalnızca kendi hakkını değil; Türk futbolunda bozulan sportif, yeniden tesis edilmesini talep etmektedir. Dilekçemiz bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü

NATO'ya ait savaş uçakları, İHA'yı anında düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı kaybı: 3 günlük yaşam mücadelesine tutunamadı
Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı

Yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı! Kimler var kimler
Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin

Her 19 Mayıs'ta aynı skandal! Türkiye'den Yunanistan'a Pontus tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

Milli yıldızımız Alperen Şengün'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı! Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir

Ne Aziz Yıldırım ne de Ali Koç! Günler sonra hepsinin üstüne geçebilir
Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor

İşte Galatasaray'dan istediği iki isim! Alabilirse takımı uçururlar