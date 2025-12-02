Kayserispor, Süper Lig'de İlk Kez Kalesini Gole Kapattı

Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 14 karşılaşmanın ardından ilk kez kalesini gole kapattı.

Sarı kırmızılı ekip, deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atarken bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden noktaladı. Ligin en çok gol yiyen ekibi olarak göze çarpan Kayserispor, hem sezonun en kritik savunma performanslarından birini sergiledi hem de moral depoladı.

Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 14 hafta sonrasında kalesinde 31 gol gördü. - KAYSERİ