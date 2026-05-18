Haberler

Kayserispor, en kötü averaj ile noktaladı

Kayserispor, en kötü averaj ile noktaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 34 maçta 27 gol atıp 62 gol yiyerek -35 averajla ligin en kötü takımı oldu.

Kayserispor, 34 hafta süren Süper Lig'de en kötü averaja sahip takım oldu.

Kayserispor, 2025-2026 sezonunda sadece ligden düşmekle kalmadı, istatistiklerde de kötü bir tablo ortaya koydu. Sarı kırmızılı ekip; Süper Lig'de oynadığı 34 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırırken, kalesinde ise 62 gol gördü. Sezonu -35 averajla tamamlayan Kayseri temsilcisi, bu alanda ligin en kötü takımı oldu. Hücumda üretkenlik sorunu yaşayan sarı-kırmızılılar, savunmada da istediği performansı gösteremedi.

Ligin ilk yarısını -17 averajla geçen Kayserispor, sahasında oynadığı 17 maçta 15 gol 32 gol yedi. Deplasman maçlarında ise 12 gol atıp 30 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, 18 takımın mücadele verdiği sezonu -35 averajla sonlandırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin

Dürbünü eline alıp talimatı verdi
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı! Tek tek gözaltına alıyorlar
Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş

Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş

Bilecik'te 250 kişi ile yağmur duası yapıldı

Şehirde 250 kişiyle yağmur duası! AK Partili vekil de programa katıldı
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak

Merakla beklenen yasadan ilk bilgiler! PKK'lıların eli kolu bağlanacak
TikTok rezaletleri bitmiyor! Canlı yayın sırasında eşini darbetti

TikTok canlı yayınında skandal! İzleyenler yetkililere çağrı yaptı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Mbappe? Satış listesine koyuldu

Korktuğu başına geldi!