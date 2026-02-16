Kayserispor 10. kez berabere kaldı

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 10. kez berabere kaldı.

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulamayan Kayserispor, oynadığı 22 maçta sadece 2 kez kazanırken 10 kez berabere kaldı. Alanyaspor'dan sonra ligin en fazla berabere kalan takımı olan sarı-kırmızılılar, ikinci kez bir lig maçını golsüz noktaladı. Kayserispor, bu sezon oynadığı Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe (2), Alanyaspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Karagümrük, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarından eşitlikle ayrıldı.

Bu maçların 7'si 1-1 biterken, 2'si 0-0, 1'i de 2-2 bitti. - KAYSERİ