Kayserispor, Sivasspor maçına 9 futbolcusundan yoksun çıkacak

Kayserispor, ligde oynayacağı son maç olan Sivasspor maçına 9 futbolcusundan yoksun çıkacak. Nurettin Korkmaz ise aylar sonra kadroya girecek.

Kayserispor, ligde oynayacağı son maç olan Sivasspor maçına 9 futbolcusundan yoksun çıkacak. Nurettin Korkmaz ise aylar sonra kadroya girecek.

Süper Lig'de sezonun son maçında Sivasspor ile karşılaşacak Kayserispor'da 9 futbolcu forma giyemeyecek. Hazırlıklarını tamamlayarak Sivas'a giden ve kampa giren sarı kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Lionel Carole, Bernard Mensah, Ali Karimi, Dimitrios Kolovetsios, Emrah Başsan, takımdan ayrılan Cenk Gönen ve Mario Gavranovic, cezası bulunan Yaw Ackah ve düğün izninde olan Miguel Cardozo kafilede yer almadı. Uzun süredir sakatlığı bulunan Nurettin Korkmaz ise kafilede yer aldı.

Kayserispor'un yarın Sivasspor karşısında kalede Bilal Bayezit, defansta Gökhan Sazdağı, Majid Hosseini, Arif Kocaman, Joseph Attamah, orta alanda Carlos Mane, Ramazan Civelek, Olivier Kemen, Anthony Uzodimma, Baran Ali Gezek ve forvette Mame Thiam onbiri ile mücadele etmesi bekleniyor. - KAYSERİ