Kayserispor'da sezon hazırlıkları devam ediyor
Trendyol 1. Lig ekibi Kayserispor, teknik direktör Atila Gerin yönetiminde pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Hazırlıklar yarın sürecek.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Atila Gerin yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Kayserispor, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin