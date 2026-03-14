Zecorner Kayserispor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Samsunspor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maç ve Samsunspor maçının taktik çalışmasının ardından sona erdi. Sarı-kırmızılı takım yaptığı antrenmanın ardından karayolu ile Samsun'a hareket ederek karşılaşmanın saatini beklemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı