Kayserispor, Rizespor'u Evin'de 1-0 Mağlup Etti

KAYSERİSPOR, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında ağırladığı Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Takımının gösterdiği mücadeleden dolayı mutlu olduğunu belirten Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Bugün çok büyük bir destek vardı. Tribünlerden çok yüksek bir enerji geldi. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rizespor çok iyi bir takım. İyi oyuncuları var. Onları da kontrol etmemiz gerekiyordu. Mehdi bir gol attı. Onun adına da çok mutlu oldum. İkinci golü de bulacağımız bazı anlar vardı. Bu galibiyet çok önemli, bizi çok mutlu etti. Evimizde oynadığımız zaman çok daha özgüvenli oluyoruz. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Bugün oyuncularımız sahada karakterlerini gösterdiler pes etmediler oyunun bazı anlarında savunma yapmamız gerekti, ama hiç bir şekilde pes etmedik, iyi savunduk kalemizi koruduk. Bunun sonucunda da maçı 1-0 kazandık. Bu da iyi savunmamızın ödülü oldu" dedi.

İLHAN PALUT: NET POZİSYON BULMAKTA ZORLANDIK

İki takım içinde kritik bir karşılaşma olduğuna dikkat çeken Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, "Maça daha kontrollü, daha istediği gibi başlayan taraf bizdik. İlk yarı boyunca topa daha çok sahip olduk ama saha içi organizasyonu net pozisyona çevirme noktasında daha kararlı olmalıydık. Bu bizim eksiğimizdi, net pozisyon bulmakta zorlandık. Kayserispor'un da ilk yarının sonuna kadar net diyebileceğimiz net bir pozisyonu olmadı. Ama iyi bir dakikada kendi adlarına golü buldular. İkinci yarıda bunun avantajıyla biraz daha kompakt bir bekleyişe geçtiler. Alanları daralttılar. Topa sahip olduk net pozisyon bulmakta zorlandık. İleride daha agresif daha yırtıcı olmalıydık bundan uzaktık" diye konuştu.

'ORTADA BİR MAÇTI'

Maçın sonlarına doğru Kayserispor'a pozisyonlar verdiklerini de söyleyen Palut, "Riskler ve sahada diri kalması sonucunda geçiş pozisyonları yakalamaya başladılar. Sadece 10-15 dakika orada oyun bir gel gide döndü. Genel olarak baktığımızda çok kötü oynamadık. Aslında kaybedecek kadar kötü oynamadık ama kazanacak kadar da iyi değildik. Ortada bir maçtı ama golü bulan Kayserispor kendi adına değerli bir 3 puanı aldı. Onları tebrik ediyorum işimiz kolay değil mücadelemiz devam edecek en kısa zamanda gerekli puanları alıp bu zor durumdan kendimizi kurtarmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.