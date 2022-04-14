Kayserispor-Rizespor maçına Özdamar atandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor-Rizespor maçına Özdamar atandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayserispor-Rizespor maçına Özdamar atandı

Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Süper Lig maçına hakem Erkan Özdamar atandı.

Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Süper Lig maçına hakem Erkan Özdamar atandı.

Süper Lig'in 33.haftasında Kadir Has Stadında oynanacak Kayserispor-Çaykur Rizespor maçını Erkan Özdamar'ın yönetmesine karar verildi. Merkez Hakem Kurulu, 15 Nisan Cuma günü saat 20.30'da Kadir Has Stadında oynanacak maçta Erkan Özdamar'ı görevlendirirken Erdinç Sezertam ile Kemal Yılmaz da yardımcı hakem olarak bu maçta görev üstlenecek.

MHK, Abdullah Buğra Taşkınsoy de bu zorlu maçta 4. hakem olarak görevlendirdi. Maçın VAR ve AVAR Hakemleri maç öncesi belli olacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Erkan Özdamar, Kayserispor, Rizespor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title