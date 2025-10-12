Haberler

Kayserispor, Radomir Djalovic ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Kayserispor, Radomir Djalovic ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ekibi Kayserispor, eski teknik direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdıktan sonra Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp başkanı ve sportif direktör de hazır bulundu.

SÜPER Lig ekibi Zecorner Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedilmesi sonrası 1,5 yıllık anlaşmaya varılan Karadağ asıllı teknik direktör Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Milli maç arasında Antalya'da kampa giren Kayserispor'un kamp yaptığı otele gelen Djalovic için imza töreni düzenlendi. İmza töreninde başkan Nurettin Açıkalın ile sportif direktör Muhammet Türkmen de hazır bulundu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Radomir Djalovic ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Radomir Djalovic'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
TBMM'deki 'Apo' sloganına barolardan ortak tepki! İmza listesinde dikkat çeken detay

Meclis'te atılan slogan baroları harekete geçirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Letonya'dan Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal ülkeyi terk edin

Bir ülkeden Rus vatandaşlarına 2 gün süre: Derhal terk edin
TBMM'deki 'Apo' sloganına barolardan ortak tepki! İmza listesinde dikkat çeken detay

Meclis'te atılan slogan baroları harekete geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.