Kayserispor, Pendikspor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak

Kayserispor, Pendikspor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayserispor, bu antrenmanın ardından maç hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.
Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
Pendik Stadı'ndaki Pendikspor-Kayserispor mücadelesi, 25 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başlayacak, karşılaşmada hakem Burak Pakkan düdük çalacak.
Kaynak: AA