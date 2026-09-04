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Kayserispor, Oğulcan Çağlayan'ı 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı

Kayserispor, Oğulcan Çağlayan'ı 2 Yıllığına Kadrosuna Kattı
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Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, transfer döneminin kapanmasına saatler kala Van Spor FK forması giyen tecrübeli futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp, transferi sosyal medya hesabından 'Ailemize hoş geldin' mesajıyla duyurdu. Çağlayan, daha önce 2015-2016 sezonlarında Erciyesspor ve Kayserispor formalarıyla Kayseri'de top koşturmuştu.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor son olarak Van Spor FK forması giyen tecrübeli futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Kayserispor, bu sezon yeniden Süper Lig'e çıkma hedefiyle başladığı 1'inci ligde 5 maçta; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takım transfer sezonunun kapanmasına saatler kala da eksik bölgelerine takviye yapmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibi son olarak Van Spor FK forması giyen tecrübeli futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor sanal medya hesabından da duyurulan transferde "Ailemize hoş geldin" mesajı yer aldı.

Oğulcan Çağlayan 2015-2016 yılları arasında Kayseri takımlarından sırasıyla Erciyesspor ardından da Kayserispor formalarını giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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