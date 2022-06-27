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Kayserispor, Mustafa Pektemek ve Cenk Gönen ile devam edecek

İhlas Haber Ajansı - Yüksel Yıkılmaz - Spor
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- Kayserispor, Mustafa Pektemek ve Cenk Gönen ile devam edecek Kayserispor, forvet Mustafa Pektemek ve kaleci Cenk Gönen ile yeniden anlaşma sağladı.

- Kayserispor, Mustafa Pektemek ve Cenk Gönen ile devam edecek

KAYSERİ - Kayserispor, forvet Mustafa Pektemek ve kaleci Cenk Gönen ile yeniden anlaşma sağladı.

Kayserispor, 2022-2023 futbol sezonu hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde ilk idmanını yapan sarı-kırmızılı takımda, forvet Mustafa Pektemek ve kaleci Cenk Gönen, yeni sezonda da Kayserispor formasını giyecek.

Geride kalan sezon sonu sözleşmesi sona eren iki futbolcu, ilk idmana katıldı. Sözleşmesini 1 yıl uzatacak olan iki futbolcu, yeni sezonda yine sarı-kırmızılılar için mücadele edecek.

İhlas Haber Ajansı / Yüksel Yıkılmaz - Spor

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