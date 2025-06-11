Kayserispor, Markus Gisdol ile Anlaştı
Kayserispor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni etti.
Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Kayserispor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile anlaşmaya vardığı duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Markus Gisdol'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor