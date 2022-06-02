Kayserispor maçlarında 20 hakem düdük çaldı - Haberler

Kayserispor'un bu sezon en çok maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-2022 sezonunu 47 puanla tamamlayan Kayserispor'da 38 haftalık dilimde en çok maçını yöneten hakem Ankara Bölgesi FIFA Kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Yaşar Kemal Uğurlu, sarı kırmızılı takımın bu sezon ligde 5 maçını yönetirken Kayserispor bu maçlarda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Yaşar Kemal'ın ardından Kayserispor'un en çok ikinci maçını Erkan Özdamar yönetti.

Kayserispor'un bu sezon maçlarında görev yapan hakemler şu şekilde;

Yaşar Kemal Uğurlu: 5 maç - 3 galibiyet - 2 mağlubiyet

Erkan Özdamar: 4 maç -2 beraberlik - 2 mağlubiyet

Atilla Karaoğlan: 3 maç - 2 beraberlik - 1 mağlubiyet

Sarper Barış Saka: 3 maç - 2 beraberlik - 1 mağlubiyet

Halil Umut Meler: 2 maç - 1 galibiyet - 1 mağlubiyet

Cüneyt Çakır: 2 maç - 2 beraberlik

Suat Arslanboğa: 2 maç - 2 mağlubiyet

Ümit Öztürk: 2 maç - 1 galibiyet - 1 mağlubiyet

Kadir Sağlam: 2 maç - 1 galibiyet - 1 mağlubiyet

Tugay Kaan Numanoğlu: 2 maç - 1 beraberlik - 1 mağlubiyet

Yasin Kol: 2 maç - 1 galibiyet - 1 mağlubiyet

Hüseyin Göçek: 1 maç - 1 mağlubiyet

Mustafa Öğretmenoğlu: 1 maç - 1 galibiyet

Ali Palabıyık: 1 maç - 1 galibiyet

Cihan Aydın: 1 maç - 1 galibiyet

Alper Ulusoy: 1 maç - 1 mağlubiyet

Burak Şeker: 1 maç - 1 galibiyet

Ali Şansalan: 1 maç - 1 mağlubiyet

Zorbay Küçük: 1 maç - 1 beraberlik

Volkan Bayarslan: 1 maç - 1 galibiyet

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor