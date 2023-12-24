Kayserispor maçının ardından

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)- Süper Lig'in 18'inci haftasında Konyaspor, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, şehit düşen 12 asker için üzüntüsünü dile getirerek sözlerine başladı. Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Keleş, "Kazandığımız için mutluyuz. Bizim için bugün 3 puan çok değerliydi. Rakibimiz 8 maçın 6'sını kazanmış, 1 beraberliği ve 1 mağlubiyeti vardı. Bizim ise inişli -çıkışlı grafiğimiz vardı. Rakibimiz beraber oynama alışkın bir takım. Zaaflarını biliyorduk. İki gole gelinceye kadar hep ön alanda baskı yapmak istedik. Bunlardan faydalanmak istedik. Zaman zaman faydalandık, fakat sonuçlandıramadık. Burada top kazandıktan sonraki tercihlerimiz bizi biraz sıkıntıya soktu. Rakibimiz de zaman zaman iyi çıktı, pozisyonlara girdi. Savunma anlamında da iyi şeyler yaptık. Hücum anlamında biraz sıkıntılarımız vardı. Kötü bir periyodu toparlamak adına transfer zamanına kadar kazanabildiğimiz puanlar bizim için iyi olacaktı. Biraz oyun olarak zorlandık. Bu kadromuzda biraz sıkıntılar çekiyoruz. Hem bölgesel olarak hem de alternatiflerde biraz problemlerimiz var. Konyaspor, hedefleri olan son iki senedir üst sıralara oynayan bir takım. Hedefler doğrultusunda devre arasında yapacağımız transferlerle inşallah daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'MAÇTA KAZANMAYI HAK EDECEK BİR OYUN ORTAYA KOYMADIK'

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar da şehit 12 asker için üzüntüsünü dile getirerek sözlerine başladı. Maçta kazanmayı hak edecek bir oyun ortaya koymadıklarını belirten Uçar, şunları söyledi:

"Biz bugün bireysel performans anlamında da, takım performansı anlamında da kazanmayı hak edecek bir oyun ortaya koymadık. Evet ilk yarı belki net üç tane pozisyona girdik. Atabilsek, oyunun rengi, şekli farklı olacaktı, biz değerlendiremedik. İkinci yarının başında Konya, penaltı bulduktan sonra direnci, savunma reflekslerinin arttığı bir maç oldu. Sonrasında ikinci 'VAR'dan gelen penaltı golü. Bizim attığımız yine 'VAR'dan iptal olan gol. Özellikle 2-0'dan sonra oyun düzeninin dışına çıktığımız bir oyun. Bunu kendi adıma ve takımım adına kabul etmiyorum. Gerçekçi bakarsak, yakaladığımız güzel seri sonrası, Fenerbahçe maçı farklıydı; ama bugün ortaya koyduğumuz direnç, mücadele, kalite, kazanmayı hak etmiyor. Konyaspor bizden belki onlar da oyun kalitesi olarak istediklerini çok üstünü yakalayamadılar, ama bizden en azından daha çok kazanmayı, özellikle golden sonra daha çok istediler. Kendi adıma üzgünüm. Buraya gelen destek veren 1500 civarında Kayseri taraftarı var. Onlar adına çok üzgünüm. Özür diliyorum. "