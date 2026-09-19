Haberler

Kayserispor, ligde 8. haftada Mardin 1969 Spor deplasman maçı hazırlığını tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor, ligde 8. haftada Mardin 1969 Spor deplasman maçı hazırlığını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, 1. Lig'in 8. haftasında yarın Mardin 1969 Spor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak; hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

Deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 8. haftasında yarın Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Atila Gerin nezaretinde Mardin 1969 Spor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar saat 13.15 uçağı ile İstanbul'a gidecek ve ardından yine havayolu ile saat 17.25'de İstanbul'dan Mardin'e gidecek.

Yarın Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumunda oynanacak olan Mardin 1969 Spor ile Kayserispor maçı saat 20.00'de başlayacak ve hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü

Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Korkutan görüntüler! Bir ilimiz geceyi böyle geçirdi
Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Video çeken kadın böyle isyan etti: Ben bu çıplaklıktan çok yoruldum

"Ben bu çıplaklıktan çok yoruldum"
Adaya 100 koyun bıraktılar, 157 yıl sonra pişman oldular

Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz

Brezilya'da 16 cinayetin şüphelisi, kadın kılığında kucağında çocukla yakalandı

Suç makinesi firari kadın kılığında kucağında çocukla yakalandı
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak

İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak