Kayserispor, ligde 8. haftada Mardin 1969 Spor deplasman maçı hazırlığını tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Deplasmanda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 8. haftasında yarın Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Atila Gerin nezaretinde Mardin 1969 Spor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar saat 13.15 uçağı ile İstanbul'a gidecek ve ardından yine havayolu ile saat 17.25'de İstanbul'dan Mardin'e gidecek.

Yarın Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumunda oynanacak olan Mardin 1969 Spor ile Kayserispor maçı saat 20.00'de başlayacak ve hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı