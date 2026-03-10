Kayserispor 6 penaltı golü yedi

Kayserispor, ligde oynadığı maçlarda 6 kez penaltıdan gol yedi.

Küme düşme hattından çıkma gayretinde bulunan Kayserispor, ligin en fazla gol yiyen takımları arasında yer alırken 6 kez penaltıdan kalesinde gol gördü. 19 gol atarken hiç penaltı golü atmayan sarı kırmızılı ekip, yediği 46 golün 6'sını penaltıdan kalesinde gördü.

Kayserispor, geride kalan 25 maçta Karagümrük, Gaziantep FK, Başakşehir, Galatasaray (2) ve Trabzonspor'dan penaltı golü yedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı