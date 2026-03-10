Haberler

Kayserispor 6 penaltı golü yedi

Kayserispor 6 penaltı golü yedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayserispor, ligde oynadığı 25 maçta 6 kez penaltıdan gol yiyerek en çok penaltı golü yenen takımlar arasında yer aldı. Sarı kırmızılı ekip, 19 gol atarken hiç penaltı golü atamadı.

Kayserispor, ligde oynadığı maçlarda 6 kez penaltıdan gol yedi.

Küme düşme hattından çıkma gayretinde bulunan Kayserispor, ligin en fazla gol yiyen takımları arasında yer alırken 6 kez penaltıdan kalesinde gol gördü. 19 gol atarken hiç penaltı golü atmayan sarı kırmızılı ekip, yediği 46 golün 6'sını penaltıdan kalesinde gördü.

Kayserispor, geride kalan 25 maçta Karagümrük, Gaziantep FK, Başakşehir, Galatasaray (2) ve Trabzonspor'dan penaltı golü yedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır

"O ülkeye yapılacak saldırıyı, tüm Avrupa'ya sayarız"
İran ateşkes için tek bir şart sundu

İran ateşkes için tek bir şart sundu
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar

Liverpool'u elerlerse bayram edecekler