Kayserispor-Kocaelispor maçının ardından

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor'a 2-1 yenilen Zecorner Kayserispor'un kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, iyi futbol oynamalarına rağmen kaybettikleri için üzüntü duyduklarını belirtti. Açıkalın, takımda birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, maçın değerlendirilmesi için yönetim kurulunun toplanacağını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kocaelispor'a 2-1 yenilen Zecorner Kayserispor'da kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, iyi futbol oynamalarına rağmen maçı kaybettilerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Açıkalın, 3 puan hedefiyle çıktıkları maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulayan Açıkalın, şöyle konuştu:

"Bazen olmayınca olmuyor, bugün de seyrettik. Bazen ters giden bir şeyler oluyor demek ki. Özellikle ilk yarı inanılmaz bir futbol oynadık. İkinci yarıda geriye düştükten sonra takımımız yine reaksiyon gösterdi. Son anlarda kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Seyircimizin haklı tepkisi vardı tabii ki. Olmalı da olacaktır da. Bizim onlardan herhangi bir şikayetimiz olamaz. Bu takımı her zaman desteklediler, yine desteklerler. Onlar da bizim gibi en iyisi olsun istiyorlar. Bizim de moralimiz çok bozuk. Tabi 3 puan parolasıyla çıktığımız bir maçta, rakiplerimizin de puan kaybettiğini düşündüğümüz bir haftada muhakkak puan almalıydık ama şöyle bir baktığımızda özellikle takıma gelen havayı bugün hissettik. Umarım bu oyun tarzıyla devam ederiz. Biz böyle oynadığımız sürece de zaten kazanırız. Kayserispor geçen yıl da önceki zamanlarda da her zaman böyle bir mücadele içerisinde olmuş ve zor günlerin takımı olmuştur. Oradan da çıkmayı bilmiştir, yine çıkacaktır. Kalbimizde en ufak bir şüphe yoktur."

Açıkalın, birlik ve beraberlik sağlandığı sürece Kayserispor'un layık olduğu yerde olacağını belirtti.

Bir gazetecinin, "Hocayla ilgili bir tasarrufunuz olacak mı?" sorusu üzerine ise Açıkalın, "Şu anda herhangi bir şey yok arkadaşlar, daha değerlendirmedik. Yönetim kurulu toplanacak, maçın değerlendirmesini yapacak, bunları değerlendireceğiz. Şu anda çok sıcak zaten ama değerlendirdikten sonra hocayı da dinleyeceğiz. Kendi aramızda da konuşacağız. Böyle hemen gönderelim, yarın getirelim, öyle kolay işler değil ama tabii ki bu maçın öncesini, sonrasını yönetim kurulunda değerlendireceğiz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor
