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Kayserispor, Konyaspor deplasmanında mağlup oldu

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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, deplasmanda oynadığı Konyaspor maçını mağlup noktaladı. Sarı Kırmızılılar, kalesinde gördüğü iki penaltı golü ile yenildi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, deplasmanda oynadığı Konyaspor maçını mağlup noktaladı. Sarı Kırmızılılar, kalesinde gördüğü iki penaltı golü ile yenildi.

Sahasında lig lideri Fenerbahçe'ye karşı hafta içi kaybeden Kayserispor, galibiyet için gittiği Konyaspor deplasmanından mağlup ayrıldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında kalesinde peş peşe penaltı golleri gören sarı kırmızılılar, sahadan puansız ayrıldı.

Sahada Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Majid Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Joseph Attamah, Ramazan Civelek, Ali Karimi, Kartal Yılmaz, Miguel Cardoso, Aylton Boa Morte, Mame Thiam onbiri ile mücadele eden Kayserispor, ikinci yarının 50 ve 63.dakikalarında Sokol Cikalleshi'nin penaltı gollerine engel olamadı. Bir golü faul gerekçesiyle sayılmayan Kayserispor, sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve haftayı puansız noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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