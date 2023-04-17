Kayserispor Kasımpaşa maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını Hüseyin Göçek yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 30 haftasında Kayseri'de Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa takımları karşı karşıya gelecek. Zorlu doksan dakikada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakem olarak belirlenen Hüseyin Göçek ile birlikte Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken de yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın 4. hakemi de Gürcan Hasova oldu.

19 Nisan Çarşamba günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa maçı saat 17.00'de başlayacak. - KAYSERİ